Xbox Series X: Lieferengpässe bis Mitte 2022 laut AMD Chefin

Bereits in der letzten Woche deutete Xbox Chef Phil Spencer an, dass es für die neuen Konsolen noch bis 2022 Lieferengpässe geben werden.

Lisa SU, CEO bei Chip-Hersteller AMD, sagte auf der Code Conference In California jetzt ähnliches. Bis Mitte 2022 soll es demnach noch eng werden, ehe sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte entspannen dürfte.

Da sowohl Xbox Series X|S als auch PlayStation 5 auf Chips von AMD setzen, sind beide Systeme demnach von Engpässen betroffen.

Neu errichtete Anlagen zur Fertigung von Chips und anderen Komponenten würden noch Monate benötigen, ehe sie produzieren können.

Lisa Su sagte: „Wir haben schon immer ein Auf und Ab erlebt, bei dem die Nachfrage das Angebot überstieg oder umgekehrt. Dieses Mal ist es anders. Es kann 18 bis 24 Monate dauern, bis eine neue Anlage in Betrieb genommen wird, und in einigen Fällen sogar noch länger. Diese Investitionen wurden vielleicht vor einem Jahr in Angriff genommen.“