Xbox Series X: Marvel-Projekt heißt angeblich Marvel 1943: Rise of Hydra

Beim neuen Marvel-Projekt von Skydance New Media könnte es sich möglicherweise um ein Spiel namens Marvel 1943: Rise of Hydra handeln.

Skydance New Media arbeitet derzeit an einem Story-getriebenen Marvel-Action-Adventure, das von der Uncharted-Schöpferin Amy Hennig entwickelt wird.

Zu diesem Spiel gibt es jetzt neue Gerüchte. Demnach soll das Spiel, in dem sich Captain America und Black Panther zusammentun, den Titel Marvel 1943: Rise of Hydra tragen.

Der Leaker Kurasakis, der zuvor schon die Existenz von Sonic X Shadow Generations vorher gesagt hat, meldete den Namen des Spiels. Weitere neue Details sind nicht bekannt. Im Vorfeld wurde jedoch offiziell bestätigt, dass das Spiel während des Zweiten Weltkriegs stattfinden wird. Captain America und T’Challas Großvater Azzuri spielen die Hauptrollen. Azzuri war ein Black Panther in dieser Zeit.

Was es mit den Leaks auf sich hat und ob das Spiel wirklich den Namen Marvel 1943: Rise of Hydra tragen wird, erfahren wir hoffentlich bald von Skydance New Media selbst.