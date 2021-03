Xbox Series X: Mini-Kühlschrank könnte wahr werden

Microsoft hat sich erneut zu der Möglichkeit geäußert, dass ein Xbox-Mini-Kühlschrank ein echtes Produkt wird, das man kaufen kann. Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg sagte auf Twitter, dass die neue Xbox-Mini-Kühlschrank-Promotion mit The Rock absichtlich als Test dafür gedacht war, ob Microsoft tatsächlich ein echtes Produkt für den Verbraucher schaffen wird, das man kaufen kann. The Rock – der seit Jahrzehnten ein Partner von Microsoft ist – hat eine Kampagne mit dem Xbox-Mini-Kühlschrank und seiner ZOA-Energydrink-Marke gestartet.

Auf die direkte Frage, ob ein Xbox-Mini-Kühlschrank ein echtes Produkt werden würde, das man kaufen kann, sagte Greenberg auf Twitter: „Stellen Sie sich vor, dass wir den Mini-Kühlschrank-Markt mit dieser Aktion testen. Wir wissen, dass die Fans auch gerne in der Lage wären, einen Series X-Minikühlschrank in der Zukunft zu kaufen!“

Think of us as testing that mini fridge market with this promotion. We know fans also would love to be able to purchase a Series X mini fridge in the future! — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 18, 2021

In einem weiteren Tweet kommentierte Greenberg: „Wir sind dabei, unsere Mini-Kühlschränke in Betrieb zu nehmen. Bleiben Sie dran!“

We are ramping up our mini fridge operations. Stay tuned! — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 18, 2021

Es ist nicht das erste Mal, dass Greenberg die Möglichkeit kommentiert, dass ein Xbox-Minikühlschrank ein echtes Produkt wird. Im Oktober fragte er seine über 200.000 Follower, ob sie daran interessiert wären, ihn zu kaufen – das Ergebnis spricht für sich:

Help me out here for some market research. Q: Would you be interested in buying an Xbox Mini-Fridge if we made one for sale? — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) October 28, 2020

Erst in der vergangenen Woche hat Stallion83 hat einen Mini-Kühlschrank von Microsoft erhalten, den er im folgenden Unboxing Video gezeigt hat:

Und jetzt Butter bei die Fische: Wer von euch würde sich einen Xbox-Mini-Kühlschrank kaufen, wenn er tatsächlich einmal erhältlich sein sollte? Wir auf jeden Fall!