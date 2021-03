Xbox Series X: Persona 5-Entwickler möchte wissen, ob Gamer ihre Spiele auf Xbox Konsolen wollen

In einer neuen Atlus-Umfrage in Japan werden Spieler gefragt, was sie sich vom Unternehmen im Jahr 2021 wünschen, darunter auch, ob sich eine Investition in die Xbox-Plattform lohnen würde. Atlus veröffentlicht seine Spiele wie Persona, Megami Tensei und Etrian Odyssey bisher vorzugsweise für PlayStation-Konsolen.

Atlus prüft das Interesse der Spieler an einer Ausweitung seines Plattform-Fokus. In der kürzlich veröffentlichten Umfrage untersucht das Unternehmen, ob es sich lohnt, mit Portierungen und zukünftigen Veröffentlichungen in Xbox-Konsolen zu investieren.

Innerhalb der japanischen Umfrage ist den Fans eine Ergänzung in der Liste der genannten Plattformen aufgefallen. Die Umfrage enthält nun eine „Xbox“-Option, eine Premiere in Atlus‘ langer Tradition jährlicher Umfragen. Im Februar 2020 veröffentlichte Atlus eine Umfrage, die sich auf die Plattformen Switch und PC konzentrierte, ähnlich wie die kürzlich veröffentlichte, die die Möglichkeiten der Xbox erforscht.

Falls ihr euch also Persona und andere Spiele für die Xbox wünscht oder anderen Xbox-Fans diesen Traum erfüllen wollt, obwohl die Games vielleicht nichts für euch sind, dann stimmt mit ab.