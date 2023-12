Xbox Series X: Power Your Dreams ist eine globale Kampagne

„Power Your Dreams“ lädt alle Spieler in die fantastische, inspirierende und spektakuläre Welt unendlicher Möglichkeiten des Gamings ein.

Die neueste Xbox-Kampagne „Power Your Dreams“ lädt alle Spieler in die fantastische, inspirierende und spektakuläre Welt unendlicher Möglichkeiten des Gamings ein. Sie umfasst zahlreiche aufregende Spiele wie Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Forza Motorsport sowie kommende Veröffentlichungen wie Star Wars Outlaws und Senua’s Saga: Hellblade II.

Begleitet wird die Kampagne von einem neuen Live-Action-Trailer namens „Wake Up and Dream„, der die Freude, Gemeinschaft und Liebe für Spiele und epische Momente einfangen soll. Zu sehen gab es diesen Trailer exklusiv für die Xbox Community, bevor dieser dann beim „Thursday Night Football“ auf Prime Video in den USA ausgestrahlt wurde. Zwischen den Feiertagen gibt es den Trailer dann auch global zu sehen. Den Trailer gibt es weiter unten ebenfalls noch einmal zu sehen.

Spieler können zudem in verschiedenen Städten immersive Erlebnisse genießen, wie in Las Vegas mit einer beeindruckenden 3D-Inszenierung der Sphere oder in London bei einer audiovisuellen Show im Outernet, die von Xbox-Spielen inspiriert ist. Diese Show gibt es auch in Berlin zu sehen.

Im Rahmen der Power Your Dreams-Kampagne übernahm Xbox die Vegas Sphere, eines der meistdiskutierten digitalen Erlebnisse für unterwegs, und verwandelte sie in die allererste anamorphe 3D-Ausführung. Konsolen-Spiele, wie Starfield, Forza Motorsport, Hellblade II und Cyberpunk 2077 wurden zum Leben erweckt und erleuchteten die Skyline von Las Vegas für die Gamer, die sich zur TwitchCon befanden.

Die Sphere-Kampagne könnt ihr euch hier anschauen:

Den Power Your Dreams Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen: