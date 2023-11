Xbox Series X: Limitierte Pop-up Ausstellung in Berlin

Autor:, in / Xbox Series X

Anfang Dezember findet in Berlin eine limitierte Pop-up Ausstellung zur Xbox Series X|S statt.

Unter dem Motto „Power Your Dreams“ lernen Spieler Ende nächster Woche die Marke Xbox und seine Konsolen im Lighthouse of Digital Art in Berlin kennen.

In der Power Your Dreams Experience können Besucher an zwei Tagen die Geschichte, Charaktere und besondere Momente erleben, bei der die Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S im Mittelpunkt stehen.

Im 20-Minuten-Takt erwarten euch Licht- und Holo-Installationen, mit deren Hilfe die Features der Konsole sowie ausgesuchte Spiele wie Starfield, Forza Motorsport, Senua’s Saga: Hellblade II und Cyberpunk 2077 auf audiovisuelle Art künstlerisch dargestellt werden

Maxi Gräff, Integrated Marketing Lead Xbox DACH sagt: „Wenn wir in die unendlichen Welten der Videospiele eintauchen, träumen wir von grenzenlosem Abenteuer, das unseren Entdeckungshunger weckt. Mit der „Power Your Dreams Experience“ laden wir alle ein, für einen Moment in die Welt der Games & Träume einzutauchen.“

Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos, das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Termine und Adresse der Veranstaltung:

Wann?

Freitag, 1. Dezember: 14-22 Uhr

Samstag, 2. Dezember: 14-18 Uhr

Wo?

The Lighthouse of Digital Art | Berlin

Revalerstr. 99

10245 Berlin