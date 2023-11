Rockstar Games: Beiträge über aufgegebene Projekte gelöscht

Autor:, in / Rockstar Games

Während sich Spieler immer über interessante Geschichten und Anekdoten freuen, die sich hinter den Kulissen von Entwicklungen ereigneten, mögen das manche Verantwortliche überhaupt nicht.

So wohl auch die Chefetage von Rockstar Games. Wir hatten in dieser Woche über Obbe Vermeij berichtet. Der war früher mal technischer Leiter bei Rockstar North. In seinem Blog erzählte er spannende Details über das vor Jahren schon eingestellte Stealth-Actionspiel Agent. Auch über ein vor mehr als zwanzig Jahren eingestelltes Zombie-Survivalspiel plauderte er.

Mittlerweile wurden die Beiträge auf seinem Blog wieder gelöscht.

Stattdessen schrieb er: „Anscheinend sind einige der OGs dort verärgert über meinen Blog. Ich dachte wirklich, dass es niemanden stören würde, wenn ich über 20 Jahre alte Spiele spreche, aber ich habe mich geirrt.“

Da ihm dieser Blog nicht so wichtig ist und er seine ehemaligen Kollegen nicht verärgern will, stellt er ihn ein, wie er weiter schreibt. Vielleicht versucht er es in zehn oder zwanzig Jahren noch einmal.

Was sagt ihr dazu, dass Rockstar Games es nicht mag, wenn man über diese alten Geschichten spricht, die schon so lange zurückliegen?