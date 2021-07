Xbox Series X: Smart Delivery in sechs Tweets erklärt

Eines der besten Features der Xbox ist Smart Delivery. Lassen wir Eden Marie, Engineering Lead bei Xbox, in sechs kurzen Tweets erklären, wie genau die intelligente Übermittlung funktioniert.

Der Thread wurde zwar bereits im März gepostet, hat aber an seiner Aktualität nichts verloren.

„Warum die Dateimigration mit Xbox Smart Delivery „einfach funktioniert“, ein kurzer Thread. (1/6)“

„Mit Smart Delivery hat ein Spiel eine gemeinsame Identität, und diese Identität wird von allen Konsolengenerationen geteilt. Dies stellt ein Spiel im Store, lokal auf der Konsole und auf Xbox Live dar. (2/6)“

„Wie Sie vielleicht wissen, speichern alle Xbox-Spiele seit dem Xbox One Store-Spiel Daten automatisch in der Cloud. Wenn Sie ein Spiel starten, werden die gespeicherten Daten aus der Cloud abgerufen, wenn sie an anderer Stelle geändert wurden. (3/6)“

„Da sie dieselbe Identität haben, unabhängig davon, welche Generationsversion des Spiels Sie haben, synchronisieren, lesen und schreiben sie genau die gleichen Speicherdaten. (4/6)“

„Wenn Sie ein wenig darüber nachdenken, bedeutet dies, dass Sie die Xbox One-Version eines Spiels starten, auf Xbox Series X|S fortfahren und dann auf Xbox One wieder fortfahren können. Oder sogar über Cloud-Streaming! (5/6)“

„Danke jedenfalls fürs Lesen! Ich hoffe, das gab Ihnen einen interessanten Einblick in die Funktion. Viel Spaß beim Spielen! (6/6)“

Why save file migration "just works" with Xbox Smart Delivery, a brief thread. (1/6) — Eden Marie (@neonepiphany) March 19, 2021

With Smart Delivery, a game has a common identity, and that identity is shared across all console generations. This represents a game in the Store, locally on the console, and on Xbox Live. (2/6) — Eden Marie (@neonepiphany) March 19, 2021

As you may know, all Xbox games since the Xbox One store game save data to the cloud automatically. When you start a game, it pulls that save data from the cloud if it's changed somewhere else. (3/6) — Eden Marie (@neonepiphany) March 19, 2021

Because they have the same identity, regardless of which generation version of the game you have, they will sync, read and write the exact same save data. (4/6) — Eden Marie (@neonepiphany) March 19, 2021

If you think about that a little, it means you can start the Xbox One version of a game, continue on Xbox Series X|S, and then continue again on Xbox One. Or even via Cloud Streaming! (5/6) — Eden Marie (@neonepiphany) March 19, 2021