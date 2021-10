Xbox Series X: Unreal Engine 5-Projekt zu Layers of Fear angekündigt

Mit der Horrorspielreihe Layers of Fear gelangte dem polnischen Entwicklerstudio Bloober Team der Durchbruch.

Mit einem Teaser-Trailer kündigt der Entwickler jetzt ein neues Unreal Engine 5-Projekt im Layers of Fear-Universum an

Neben dem neuen Projekt zu Layers of Fear arbeitet Bloober Team auch an zwei AAA-Projekten, die noch nicht angekündigt wurden.

Piotr Babiebo, Bloober Team CEO, sagte: „Layers of Fear war ein bahnbrechendes Projekt für uns – es hat Bloober Team den Weg geebnet und unser schnelles Wachstum eingeleitet, was uns erlaubt hat, weitere Geschichten zu erforschen, die wir erzählen wollten. Ich bin wirklich froh, dass wir in diese Welt zurückkehren, weiser und erfahrener. Für mich ist es wichtig, dass wir diese Ankündigung während der Tokyo Games Show machen, denn für viele von uns ist Japan die Wiege der psychologischen Horrorspiele. Als Studio haben wir außerdem zwei weitere Projekte in Arbeit, eines in Produktion und eines in Vorproduktion.“