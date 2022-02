Zenimax Online Studios: Gerücht: Echtzeit-Strategiespiel Wyrmwood in Entwicklung

Autor:, in / Zenimax Online Studios

Bei Zenimax soll sich angeblich ein Echtzeit-Strategiespiel mit dem Codenamen „Wyrmwood“ in Entwicklung befinden.

Aus der aktuellen Gerüchteküche kommt die Meldung, dass Zenimax Online Studios an einem unangekündigten Projekt arbeitet.

In Episode #97 des XboxEra-Podcasts sagte Nick, er habe gehört, dass eines der Zenimax Studios an einem Echtzeit-Strategiespiel ähnlich wie Age of Empires arbeiten würde.

Um welches Studio es sich handelt, konnte er nicht sagen.

Der Codename für das Projekt lautet „Wyrmwood“.

Weitere Details sind darüber hinaus nicht bekannt.