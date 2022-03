Activision Blizzard: Aktionäre sollen Übernahme zustimmen

Autor:, in / Activision Blizzard

Im kommenden Monat werden die Anteilseigner von Activision Blizzard über den Kauf durch Microsoft entscheiden. Für diesen Fall wird es am 28. April eine virtuelle Veranstaltung geben, während der die Aktionäre für den 68,7 Milliarden schweren Deal stimmen können.

Die Abstimmung ist zwar nicht verpflichtend, jedoch benötigt Activision Blizzard eine Mehrheit, damit es überhaupt zu der geplanten Übernahme kommt.

Jeder Investor, der der Veranstaltung fernbleibt, oder sich seiner Stimme enthält, müsste also als Gegenstimme gewertet werden. Daher betont Activision auch die Wichtigkeit der Stimmabgabe. Es sei „ratsam und im besten Interesse von Activision Blizzard und seiner Anteilseigner“ an Microsoft zu verkaufen.

Sollte die zum 30. Juni 2023 geplante Übernahme tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden, würde Activision Blizzard nicht mehr als öffentlich gehandeltes Unternehmen gelten und aus dem Nasdaq verschwinden. Aktionäre haben dann die Möglichkeit, ihre Anteile umzuwandeln und erhielten im Gegenzug jeweils 95 Dollar pro Aktie.

Ausgehend davon, dass man bei dem Publisher erwartet kein vergleichbares und akzeptables Angebot von anderen Käufern zu erhalten, warnt man die Anleger auch vor einem Scheitern des Verkaufs. Man gehe von einem „signifikanten Einbruch“ der Aktienkurse aus. Sicherlich „seien auch Konsequenzen für Prognosen und das operative Geschäft zu erwarten“. Die Option auf eine Aktienumwandlung entfalle ebenfalls.

Die Verträge beinhalten weiterhin entsprechend hohe Konventionalstrafen. Für Activision werden dann 2,27 Milliarden Dollar fällig. Im umgekehrten Fall müsste Microsoft eine nicht genau benannte Summe zwischen 2 und 3 Milliarden zahlen.

Das Geschäft wird nicht ohne erhebliche Nebengeräusche abgewickelt werden. Derzeit stehen drei Großaktionäre – mit engen Verbindungen zu CEO Bobby Kotick – unter Beobachtung, die für insgesamt 108 Millionen Dollar Aktien gekauft haben. Auffällig dabei war, dass der Kauf nur vier Tage vor der Veröffentlichung durch Microsoft erfolgte.

Auch wenn sowohl Microsoft, als auch Activision die enge Zusammenarbeit mit allen Institutionen betonen, hat die US-Kartellbehörde FTC weitere Unterlagen und Informationen angefordert, nachdem mehrere Organisationen darauf gedrängt hatten, den Fall genauestens zu untersuchen.

Die Tatsache, dass Activision Blizzard derzeit nach eigenen Angaben acht Klagen – bezugnehmend auf die Übernahme – verzeichnet, zeigt, auf welch wackligen Beinen der Deal noch steht. Wir berichteten bereits über eine dieser Klagen eingereicht durch Kyle Watson. Dabei geht es unter anderem um Zahlungen an die Direktoren von Activision, sofern der Verkauf erfolgt.

Selten hat der Verkauf eines Unternehmens in der Spielebranche für so viel Aufsehen gesorgt. Ob es eine Fortsetzung geben und man zumindest die Zustimmung der Aktionäre erhalten hat, erfahrt ihr voraussichtlich am 4. Mai. Für diesen Tag wurde die Bekanntgabe des Ergebnisses angekündigt.