Activision Blizzard: Aufschub durch Berufungsgericht unwahrscheinlich

Vor wenigen Stunden erst hatte Richterin Corley den Antrag der FTC auf Berufung abgelehnt. Zuvor wies man den Antrag der Federal Trade Commission auf eine einstweilige Verfügung zur Blockierung des Deals ab.

Jetzt kann nur noch vor dem United States Courts for the Ninth Circuit ein Aufschub per Eilantrag gestellt werden.

Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, glaubt aber nicht an daran, dass ein US-Berufungsgericht einen Aufschub gewähren und hält dies für „höchst unwahrscheinlich“.

In einem Interview mit CNBC sagte Kotick, dass es ihn überraschen würde, wenn man dafür Steuergelder verschwenden würde.

Zu Bloomberg sagte Kotic außerdem: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der neunte Bundesgerichtshof die Aussetzung gewähren würde. Man weiß nie, aber ich würde denken, dass das sehr unwahrscheinlich wäre und es wäre einfach nicht produktiv.“

Kotick lobte weiterhin Richterin Corley, die die Details und Fakten des Falls verstand und basierend auf Fakten eine Entscheidung traf.

„Ich denke, Richterin Corley war sehr vernünftig. Sie war sehr überlegt, verstand die Details des Falles und das Gesetz und fällte ein Urteil auf der Grundlage von Fakten und Gesetzen und ließ sich nicht von Ideologien beeinflussen“, so Kotick.