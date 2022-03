Activision Blizzard: Bobby Kotick konzentriert sich voll auf Fusion mit Microsoft

Bobby Kotick ist nicht nur der CEO von Activision Blizzard, er ist auch eines der Vorstandsmitglieder von The Coca-Cola Company. Und das bereits seit zehn Jahren.

Doch dieses Jahr stellt er nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Wie er in einem Statement mitteilte, wolle er sich jetzt vollends auf Activision Blizzard und die Fusion mit Microsoft konzentrieren.

„Ich habe mich entschieden, nicht für eine Wiederwahl in den Vorstand von The Coca-Cola Company zu kandidieren, um mich in dieser entscheidenden Zeit, in der wir uns auf die Fusion mit Microsoft vorbereiten, voll und ganz auf Activision Blizzard zu konzentrieren. Es war mir eine Freude und ein Privileg, dem Vorstand von Coca-Cola in den letzten 10 Jahren anzugehören.“