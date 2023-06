Activision Blizzard: CMA traf sich 26 Mal mit der FTC

CEO Sarah Cardell erklärt, dass sich die britischen Regulierungsbehörden der Competition and Markets Authority (CMA) 26 Mal mit der FTC getroffen hat, um die Fusion von Microsoft und Activision zu besprechen, wobei beide Behörden der Meinung sind, dass diese Übernahme blockiert werden soll.

Diese Treffen sind ein übliches Verfahren, da sich die Aufsichtsbehörden weltweit in großen Fällen wie diesen häufig gegenseitig treffen und die Fälle besprechen. In einem neuen öffentlichen Dokument legt Cardell offen, dass die CMA und die FTC 26 Mal per Telefon und in virtuellen Konferenzen zusammenkamen.

„Zwischen dem Beginn der Phase-2-Untersuchung der CMA am 15. September 2022 und der Veröffentlichung ihres Abschlussberichts am 26. April 2023 hat die CMA im Zusammenhang mit diesem Fall etwa 26 Sitzungen (einschließlich Anrufen und virtuellen Sitzungen) abgehalten und etwa 74 E-Mails mit der FTC ausgetauscht (d. h. gesendet und empfangen)“, so Cardell in der Mitteilung. „Die Recherchen laufen noch, und wir werden den Ausschuss auf den neuesten Stand bringen, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist; wir erwarten jedoch nicht, dass die endgültigen Zahlen wesentlich von den hier dargestellten abweichen werden.“