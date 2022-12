Activision Blizzard: Gabe Newell reagiert auf 10-Jahre Call of Duty-Angebot für Steam

Wie wir bereits mehrfach berichtet haben, äußerte Microsoft offen, dass man sich dazu bereit erklären würde eine Verpflichtung einzugehen, dass Call of Duty die nächsten 10 Jahre auf Nintendo, PC via Steam – und auch Sony (wenn denn gewollt) – zu veröffentlichen, wenn der Activision Blizzard Deal durch ist.

Gabe Newell von Valve und Steam-Boss gab dazu eine Erklärung ab und zeigte sich dabei wie ein klassischer Geschäftsmann.

Gabe Newell erklärte in einem Statement gegenüber Kotaku:

„Wir freuen uns, dass Microsoft Steam weiterhin nutzen will, um Kunden mit Call of Duty zu erreichen, wenn die Übernahme von Activision abgeschlossen ist. Microsoft ist seit Langem auf Steam vertreten und wir sehen es als ein Signal, dass sie mit der Resonanz der Spieler und der Arbeit, die wir leisten, zufrieden sind. Unsere Aufgabe ist es, weiterhin wertvolle Funktionen nicht nur für Microsoft, sondern für alle Steam-Kunden und -Partner zu entwickeln.“

„Microsoft hat uns sogar einen Vertragsentwurf für ein langfristiges Call of Duty-Engagement angeboten und zugesandt, aber das war für uns nicht notwendig, weil

a) wir nicht daran glauben, dass ein Partner einen Vertrag abschließen muss, der ihn bis in die ferne Zukunft an die Lieferung von Spielen auf Steam bindet,

b) Phil und das Spiele-Team bei Microsoft sich immer an das gehalten haben, was sie uns versprochen haben, also vertrauen wir auf ihre Absichten und

c) wir glauben, dass Microsoft die nötige Motivation hat, um auf den Plattformen und Geräten vertreten zu sein, auf denen die Call of Duty-Kunden sein wollen.“