Activision Blizzard: Kein Release von COD ohne Parität schlägt Microsoft vor

Microsoft schlägt der CMA vor, kein Call of Duty zu veröffentlichen, wenn keine Parität gegeben ist.

Die Competition and Markets Authority (CMA) hat sehr viel Zeit mit Microsoft verbracht, um Abhilfemaßnahmen zu diskutieren. Das geht aus dem heute veröffentlichten Antrag der CMA hervor, wie Florian Müller von FOSS Patents feststellt.

Demnach wurden „bestimmte Kriterien festgelegt und Bedenken geäußert“ und Microsoft erhielt die Möglichkeit, sie für die CMA zufriedenstellend zu lösen. Das wird als ein gutes Zeichen gewertet.

In den an die CMA vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen schreibt Microsoft sogar selbst Parität für Call of Duty vor, ansonsten erfolgt keine Veröffentlichung:

Microsoft schlägt vor: „In schwerwiegenden Fällen der Nichteinhaltung wird der Richter die Befugnis haben, die Veröffentlichung des CoD-Titels zu verschieben, bis geeignete Schritte unternommen wurden, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.“