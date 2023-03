Activision Blizzard: Microsoft will negative Entscheidungen gerichtlich anfechten

Autor:, in / Activision Blizzard

Microsoft will bei der Übernahme von Activision Blizzard negative Entscheidungen der Behörden gerichtlich anfechten.

Der Shooter-Reihe Call of Duty wird Spielern unter Microsoft für immer mehr Menschen zugänglich sein.

Vereinbarungen über zehn Jahre mit Nintendo und GeForce NOW machte, in der man sich verpflichtet Call of Duty auf diese Plattformen zu bringen, machten im Februar den Anfang.

Gestern fand Microsoft mit Boosteroid einen Cloud Gaming-Anbieter als Partner, der Xbox PC-Spiele und später auch Call of Duty streamen wird.

Und heute erst wurde eine ähnliche Partnerschaft über dieselbe Laufzeit mit Ubitus verkündet.

Falls Sony nun weiterhin an dem Argument festhalten will, dass Microsoft Call of Duty anderen nach der Übernahme von Activision Blizzard vorenthalten könnte, dann wird es der Betreiber der PlayStation nicht einfach vor Gericht haben, wie Microsofts Brad Smith dem Wallstreet Journal sagte.

Smith sagte: „Wenn das einzige Argument ist, dass Microsoft „Call of Duty“ anderen Plattformen vorenthält, und wir jetzt Verträge abgeschlossen haben, die es auf viel mehr Geräte und Plattformen bringen, dann ist das ein ziemlich schweres Argument vor Gericht.“

Smith sagte auch, dass man vor Gericht jede Entscheidung über dieses Geschäft einer Überprüfung unterziehen werden.

Jede negative Entscheidung der Behörden im Zuge der Übernahme werde man also vor Gericht anfechten.