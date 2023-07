Activision Blizzard: Nadella bleibt dem Deal gegenüber zuversichtlich

Im August ist die eigentliche Aufnahme von Activision Blizzard in das Portfolio von Microsoft geplant, welche in großen Schritten immer näher kommt. In der Zwischenzeit arbeiten die Anwälte an einer neuen Vorlage für die CMA, um den Deal schlussendlich unter Dach und Fach zu bekommen.

Der Microsoft CEO Satya Nadella steht der Situation offenbar gelassen gegenüber.

In einem Interview sagte er: „Wir arbeiten uns weiter durch den behördlichen Genehmigungsprozess und bleiben zuversichtlich, dass wir den Deal abschließen können.“

Nachdem der erste Prozess gegen die FTC gewonnen wurde, muss Microsoft jetzt nur noch die CMA überzeugen, die, wie wir berichteten, auf weiteren Input des Studios wartet. Diese Vorschläge arbeitet Microsoft aus, eine mögliche Einleitung der Fusionierung wäre dann zum 29. August möglich.