Activision Blizzard: Phil Spencer spricht über die Übernahme

In einem neuen Interview spricht Phil Spencer über die Übernahme von Activision Blizzard.

Phil Spencer, der Leiter der Xbox-Division bei Microsoft, ist eine Schlüsselfigur in der Gaming-Branche und hat im neuen Xbox Podcast für Aufsehen gesorgt. In der neuesten Ausgabe gewährt er euch einen einzigartigen Einblick in die Welt von Xbox und der Übernahme von Activision Blizzard. Phil teilt seine persönlichen Erfahrungen und spricht über die Zukunft der Marke.

Phil Spencer berichtet auch, dass er derzeit alle Studios besucht und Feedback von jedem einzelnen Team haben möchte, um mehr zu erfahren und mehr zu lernen.

„Ich möchte hineingehen. Ich möchte zuhören. Ich möchte lernen. Ich will hören, wofür sie leidenschaftlich sind, ihr Feedback, ihre Energie. Es ist ein großer Moment. Es ist ein großer Moment für uns. Es gibt viele Möglichkeiten, und ich bin unglaublich aufgeregt darüber“, sagte Phil Spencer.

