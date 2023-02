Activision Blizzard: Sony wirft Microsoft offensichtliche Belästigung vor

Autor:, in / Activision Blizzard

In der Übernahmeangelegenheit von Activision Blizzard wirft Sony Microsoft eine offensichtliche Belästigung vor.

Wegen des Rechtsstreits mit der Federal Trade Commission (FTC) bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard, forderte Microsoft in der Offenlegungsphase von Sony Dokumente an. Der Windowskonzern wollte Einsicht in Akten von Führungskräften sowie Leistungsbewertungen.

Vor Gericht reichte Sony daraufhin einen Antrag ein, in dem man Microsoft eine offensichtliche Belästigung vorwirft.

Sony schrieb: „Microsofts Forderung nach Leistungsbeurteilungen für die SIE-Führung ist eine offensichtliche Belästigung.“ „Selbst in Arbeitsrechtsfällen verlangen die Gerichte einen spezifischen Nachweis der Relevanz, bevor sie die Vorlage von Personalakten verlangen.“ „Dies ist kein Arbeitsrechtsfall.“

D. Michael Chappell, Richter der Federal Trade Commission, stimmte Sony zu und sagte, dass „SIE hat einen guten Grund für die beantragte Befreiung nachgewiesen habe.“

Währenddessen bezeichnete Activision CEO Bobby Kotick Sony der Sabotage und ist der Ansicht, dass ein Prozess für die FTC vernichtend wäre.