Alan Wake 2: Das sind die Gründe für digitale Veröffentlichung

Bereits in den frühen Morgenstunden haben wir euch den ersten Gameplay-Trailer zu Alan Wake 2 präsentiert. Das Spiel erscheint am 17. Oktober 2023 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC – aber nur in rein digitaler Form.

Antworten, warum man sich dafür entschieden hat, lieferte nun das FAQ der Entwickler:

Warum ist Alan Wake 2 nur digital erhältlich? „Hierfür gibt es viele Gründe. Zum einen ist eine große Zahl von Unternehmen dazu übergegangen, ihre Spiele ausschließlich digital zu veröffentlichen. Man kann eine Sony PlayStation 5 ohne Disc-Laufwerk kaufen und Microsofts Xbox Series S ist eine rein digitale Konsole. Es ist nicht unüblich, dass moderne Spiele nur noch digital veröffentlicht werden.“ „Zweitens trägt der Verzicht auf eine Disc dazu bei, den Preis des Spiels bei $59,99 / €59,99 und den der PC-Version bei $49,99 / €49,99 zu halten.“ „Und schließlich wollten wir kein Disc-Produkt ausliefern, das einen Download für das Spiel erfordert – wir glauben nicht, dass dies zu einem großartigen Erlebnis führen würde.“

