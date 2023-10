Alan Wake 2: Fünf Gameplay-Videos aus der PC-Version

Autor:, in / Alan Wake 2

Schaut euch in fünf neuen Videos Spielszenen aus dem Horror-Survival-Spiel Alan Wake 2 auf dem PC an.

Wie wir gestern berichtet haben, verzögert sich unser Test zu Alan Wake 2 aufgrund der späten Lieferung des Xbox Review-Codes. Um euch aber trotzdem einen ersten Eindruck zum Horror-Survival-Spiel zu geben, haben wir für euch fünf Videos mit insgesamt rund 100 Minuten Gameplay aus der PC-Version aufgenommen und auf unserem XboxDynasty YouTube-Kanal hochgeladen.

In folgendem Video könnt ihr euch einen Zusammenschnitt diverser Spielszenen aus Alan Wake 2 anschauen, wenn ihr euch in Ruhe aber den gesamten Anfang des Horror-Survival-Games anschauen wollt, solltet ihr weiter runterscrollen, denn dort warten vier Videos, die es in sich haben, versprochen!

Alan Wake 2 | Rund 30 Minuten Gameplay aus dem Survival-Horror-Spiel

Alan Wake 2 | Der Prolog

Alan Wake 2 | Was ist hier passiert? – Gameplay Part 2

Alan Wake 2 | Es wird immer merkwürdiger | Gameplay Part 3

Alan Wake 2 | Zurück zum Tatort – Gameplay Part 4

Weiteres Gameplay zeigen wir euch schon heute Abend im XboxDynasty Live-Stream auf Twitch. Wie die ersten Wertungen der Fachpresse aussehen, könnt ihr euch hier anschauen.

