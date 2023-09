Alan Wake 2: Schriftsteller betritt den Gedankenpalast

Der Schreibraum ist der Gedankenpalast, in dem sich der Schriftsteller in Alan Wake 2 zurückziehen kann.

In Alan Wake 2 zieht sich der Schriftsteller in seinen eigenen Gedankenpalast zurück, dem Schreibraum. Spieler können diesen Raum jederzeit per Knopfdruck aufrufen. Damit entkommt Alan nicht nur der Albtraum-Dimension, in der er gefangen ist, er kann dort die Realität umschreiben und die Umgebung verändern.

Remedy Entertainment öffnet in einem neuen Video zum Survival-Horrorspiel die Tür zum Raum.