Among Us: Weiterhin kein Release-Datum für Xbox und PlayStation

Der offizielle Twitter-Account von Among Us hat bestätigt, dass es für das Partyspiel weiterhin keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für Xbox und PlayStation gibt. Trotzdem können verschiedene Editionen für die Konsolenversionen vorbestellt werden.

Gerüchte besagen, dass der Online-Mehrspieler angeblich im August 2021 erscheinen soll. Bestätigt ist auf jeden Fall, dass der Titel ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

hey beans im on vacation this week!!

this means less social media updates, but here's an overview while im gone:

– team is working on the next big update(!!)

– no xbox/ps launch date yet

– if u have game issues email [email protected](.)com

– yell at me if i work this week pls

— Among Us 🏝️ on vacation!! dont let me work!! (@AmongUsGame) August 2, 2021