Atomic Heart: Xbox Series X|S und PlayStation 5 im Grafikvergleich

Ab sofort ist Atomic Heart auf Xbox-Konsolen, dem Xbox Game Pass sowie auf PlayStation und PC spielbar.

Zum heutigen Release könnt ihr euch einen Vergleich der Grafik auf den verschiedenen Plattformen anschauen, der von ElAnalistaDeBits stammt.

Aus der Analyse geht hervor, dass die beiden Flaggschiffe Xbox Series X und PlayStation 5 dieselben dynamischen Auflösungen bieten. So werden in den Innenbereichen des Spiels meist 2160p erreicht, während es in den Außenbereichen zwischen 1800p bis 1620p sind.

Die Xbox Series S erreicht hingegen eine dynamische Auflösung von 1080p bei 60fps, wobei in den Arealen innen 1080p gemessen wurden bzw. 900p in den äußeren Arealen.

ElAnalistaDeBits ist der Ansicht, dass die Xbox Series S Version nicht richtig optimiert worden ist, da die 60fps im Außenbereich nicht stabil gehalten werden kann. Hier seien bessere Ergebnisse möglich gewesen.

Generell gibt es in allen Versionen Probleme mit der Framerate bei Feindanimationen. Auf Konsolen stürzt die Framerate bei 30fps während Cinematics zudem gelegentlich ab.

Die schnellsten Ladezeiten wurden auf dem PC gemessen. Gefolgt von der PlayStation 5.

Schlecht ausgerichtet sind schließlich die Straßenlaternen in den Versionen für PlayStation 5 und PC.

Die Analyse im Video: