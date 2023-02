TEKKEN 8: Kazuya kämpft auf dem Times Square

Autor:, in / TEKKEN 8

Bandai Namco Entertainment arbeitet mit TEKKEN 8 am neusten Teil der Kampfspielreihe. Angefeuert mit der Unreal Engine verspricht der Entwickler unter anderem eine fortschrittliche Grafik, detaillierte Charaktermodelle sowie zerstörbare Umgebungen.

Im neusten Gameplay-Trailer schickt Bandai Namco jetzt Kazuya Mishima in den Kampf. Vor der Kulisse des Times Squares in New York vermöbelt er seinen Widersacher nach allen Regeln der Kunst.