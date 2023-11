Avatar: Frontiers of Pandora: Fotomodus bestätigt, New Game+ nicht dabei

Avatar: Frontiers of Pandora wird einen Fotomodus bieten. Ein New Game+ Modus wird jedoch nicht dabei sein.

Wir hatten bereits das Glück und durften Avatar: Frontiers of Pandora anspielen. In unserer Avatar: Frontiers of Pandora Vorschau haben wir euch unsere ersten Eindrücke zur Filmumsetzung mitgeteilt.

Jetzt sind vor der Veröffentlichung am 7. Dezember 2023 weitere Informationen zum Spiel an die Öffentlichkeit geraten. Somit wurde bestätigt, dass Avatar: Frontiers of Pandora zwar einen Fotomodus bieten wird, den beliebten News Game+ Modus wird es hingegen nicht geben.

Was ist euch wichtiger? Ein Fotomodus oder News Game+?