Alone in the Dark: Brandneue Spielszenen mit Emily und Edward

Viele neue Gameplay-Szenen, unheimliche Gegner und gruselige Umgebungen gibt es im neuen Trailer „Looking for Jeremy“ für Alone in the Dark.

Taucht ein in düstere Gefilde und gefährliche Situationen in Alone in the Dark – aber was real ist und was nicht? Die Munition ist knapp und die Monster sind der reinste Albtraum – manchmal ist es besser, wegzulaufen und Kämpfe zu vermeiden.

Die Szenen variieren, je nachdem, ob ihr als Emily oder Edward spielt, so dass es sich lohnt, beide Perspektiven in zwei Durchläufen zu erleben. Doch egal, wie sicher ein Moment auch erscheinen mag, das Blatt kann sich schnell wenden!

Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das bahnbrechende Original, in dem ihr eine gespenstische Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebt: Spiele als Edward Carnby, dargestellt von David Harbour (Stranger Things, Hellboy), oder als Emily Hartwood, dargestellt von Jodie Comer (Free Guy, Killing Eve), in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft.

Die fesselnde Geschichte von Mikael Hedberg (SOMA, Amnesia: The Dark Descent), das außergewöhnliche Monsterdesign des legendären Guillermo del Toro-Kollaborateur Guy Davis und die eindringlichen Doom Jazz-Melodien der Legende Jason Köhnen vereinen sich zu einem schaurig-atmosphärischen Survival-Horror-Erlebnis. Erforscht eure Umgebung, kämpft gegen Monster, löst Rätsel und entdeckt die unheimliche Wahrheit von Derceto Manor.

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint am 16. Januar 2024 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.