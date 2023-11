Baldur’s Gate 3: Ist das Cosplay oder ein Screenshot?

Ist das folgende Bild wirklich ein Foto von der Cosplayerin „NargaLifestream“ oder ein Screenshot von Minthara aus Baldur’s Gate 3? Vielleicht beides? Vielleicht aber auch nicht – auf jeden Fall ist dieses Cosplay äußerst beeindruckend in Szene gesetzt und das Bild sorgt für großes Staunen in der Baldur’s Gate 3 Community!

Wait…you mean this isn't a screenshot? Simply incredible cosplay by Narga Lifestream!

Credit: https://t.co/Xa4uulWs0L pic.twitter.com/lilOZR1DrV

— Larian Studios (@larianstudios) November 24, 2023