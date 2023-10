Baldur’s Gate 3: Xbox-Version weiterhin für Ende 2023 geplant

Wann erscheint Baldur’s Gate 3 für Xbox Series X/S? Diese Frage stellen sich derzeit viele Rollenspielfans, die die Konsole zu Hause stehen haben.

Michael Douse, Larian Studios Director of Publishing, gab bekannt, dass man weiterhin an dem Plan festhalte und Baldur’s Gate 3 noch in diesem Jahr für Xbox Series X/S erscheinen soll. Zuvor hieß es, dass das Rollenspiel zwischen September und November für die Xbox Series X/S veröffentlicht werden soll, während der Splitscreen-Modus für die Xbox Series S-Konsole später nachgereicht werden soll.

Michael sagte auf X: „Wenn man will, dass ein Spiel scheitert, macht das seine Lieblingsplattform nicht stärker, aber wenn man die Spiele kauft, die man spielen will, schon.“ Darauf kam prompt die Antwort: „Es ist ziemlich schwer, BG3 zu kaufen, wenn es nicht auf der Xbox erscheint, oder?“ Worauf Michael Douse entgegensetzte: „Noch vor Ende des Jahres, das ist der Plan. Das wurde schon ein paar Mal gesagt, aber Typen mit 33k Twitter-Followern reden weiter Mist für Likes.“