Baldur’s Gate 3: Xbox-Release zwischen September und November

In der Gamescom Woche konnten Xbox-Chef Phil Spencer und Larian CEO Swen Vincke eine Lösung finden, um Baldur’s Gate 3 noch in diesem Jahr auf Xbox Series X|S zu bringen. Zwar müssen Besitzer einer Xbox Series S auf den Splitscreen-Modus verzichten, die Funktion könnte später aber noch nachgereicht werden.

Doch wann ist mit dem Rollenspiel auf Xbox Series X|S zu rechnen?

Vincke sagte zum Release, dass das Jahr 2023 immer enger wird. Man wolle es so schnell wie möglich herausbringen, wobei er den Zeitraum von September bis November nannte.

Doch zunächst steht die Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 auf PlayStation 5 an. Nach den ersten Patches für die PC-Version widmet man sich dann der Xbox.

Über den Zustand der Xbox-Version sagte er: „Die Xbox Series X-Version war bereits in einem guten Zustand, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Wir gehen also nur die Dinge durch: ‚Okay, was müssen wir noch tun?‘ Es gibt einen Haufen Dinge, die passieren müssen, um es fertig zu stellen. Aber ich denke, inhaltlich und technisch sind wir schon sehr nah dran.“