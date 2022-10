Bethesda Softworks: Pete Hines wird Head of Global Publishing

Neuigkeiten aus dem Haus Bethesda Softworks: Pete Hines, vorher als Vizepräsident für PR und Marketing zuständig, wird zukünftig Head of Global Publishing. Im Jahr 1999 begann er seine Karriere bei Bethesda im Marketingteam, zunächst überwiegend in der PR der Fallout Projekte.

In einem Statement sagte er: „Es ist ein Privileg, Global Publishing für Bethesda, ein Ort, der seit 23 Jahren mein Zuhause ist, zu führen. Man wird demütig, darüber nachzudenken, wie weit wir in dieser Zeit gekommen sind, und ich freue mich darauf, in dieser neuen Rolle zu arbeiten und unseren Weltklasse-Teams zu helfen, großartige Spiele zu entwickeln.“