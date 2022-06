Bungie: Cheat-Anbieter müssen Millionenstrafe zahlen

Autor:, in / Bungie

Drei Cheat-Anbieter müssen infolge einer außergerichtlichen Einigung 13,5 Millionen US-Dollar an Bungie zahlen.

Bungie ist es gelungen, in seinem seit Jahren geführten Kampf gegen Cheater in Destiny 2, in welchem das Unternehmen auch immer wieder gerichtlich gegen Cheat-Anbieter vorgeht, einen großen Erfolg zu verzeichnen.

Nachdem das Unternehmen im August die drei Cheat-Anbieter Veterancheats, LaviCheats und Elite Boss Tech wegen diverser Copyright-Verletzungen in Verbindung mit Erpressung sowie Betrug, Geldwäsche und mehreren Verstößen gegen den Computer Fraud and Abuse Act verklagt hatte, kam es nun zu einer außergerichtlichen Einigung.

Die Angeklagten erkennen ihre Schuld bezüglich der vorsätzlichen Erstellung sowie Verbreitung der Cheats an und zahlen insgesamt 13,5 Millionen US-Dollar Schadensersatz an Bungie.

Diese Summe berechnet sich aus 6.700 Downloads der Cheat-Software, wobei jeder Download als einzelne Verletzung des Digital Millennium Copyright Act (DMCA) eingestuft wird und jeweils eine Strafzahlung von 2.000 US-Dollar nach sich zieht.