Call of Duty: Black Ops Cold War: Free Access Phase mit Multiplayer & Zombies

Call of Duty: Black Ops Cold War startet eine weitere Free Access-Phase und ihr könnt dabei den Multiplayer & Zombies ausprobieren.

Stürzt euch in die Action von Call of Duty: Black Ops Cold War mit einer Reihe von Multiplayer- und Zombies-Inhalten während des kostenlosen Season Five-Zeitraums vom 2. bis 7. September, darunter der neue Double Agent Multiplayer-Modus und die neuesten Outbreak-Inhalte in Zombies.