Call of Duty: Mobile: Saison 5 führt euch in den gesetzlosen Dschungel

Call of Duty: Mobile Saison 5: „Tropische Vision“ führt euch in den gesetzlosen Dschungel.

Operator Rampage führt in einem actiongeladenen Battle-Pass durch gefährliche, dichtbewachsene Dschungel in Call of Duty: Mobile – Saison 5: „Tropische Vision“, die am 2. Juni um 2:00 Uhr nachts (MESZ) startet.

In Saison 5 können Spieler von Call of Duty: Mobile insgesamt 50 neue Stufen voller Battle Pass-Belohnungen verdienen. Sie können sich auf neue kostenlose und Premium-Inhalte freuen, darunter Operator wie Rampage, die neue Waffe Oden, eine neue Echogranate, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, COD-Punkte (CP) und mehr Spielinhalte, die in der laufenden Saison veröffentlicht werden.

Wir zücken die Machete und schlagen einen Weg durch die wichtigsten Highlights von Call of Duty: Mobile – Saison 5: „Tropische Vision“ – demnächst auf Android und iOS:

Neue Karte: Apocalypse – Apocalypse, erstmals veröffentlicht in Call of Duty: Black Ops Cold War, ist in den gesetzlosen Dschungeln von Laos angesiedelt. Diese kleine bis mittlere Karte voller Wald, Gebäude und Tempel ist auf dynamische Kämpfe ausgelegt.

Neues Themen-Event: Flut-Team Bravo – Ein menschengemachter Tropensturm, das Ergebnis eines Angriffs mit Biowaffen, hat eine gewaltige Überflutung verursacht, die alles Leben gefährdet. Soap und sein BRAVO-Team sind auf einer Mission, die Wasserpumpen in dem Gebiet zu stärken und den Pegel zu senken. Die Spieler*innen helfen, indem sie in Battle Royale- und Mehrspieler-Matches nervenaufreibende Missionen erfüllen.

Neuer MS-Modus: Rauchende Läufe Zugabe – Der bei Fans beliebte Modus „Rauchende Läufe“ ist zurück mit einem neuen Frei-für-alle-Modus für 8 Spieler. Rauchende Läufe Zugabe ist im Zeitraum 3. Juni bis 9. Juni verfügbar.

Der Turniermodus geht weiter – Der erst kürzlich vorgestellte Turniermodus von Call of Duty: Mobile, der auf Einzelgänger und 2er-Teams ausgelegt ist, wird in Saison 5: Tropische Vision fortgesetzt und belohnt besonders fähige Spieler mit einzigartigen Belohnungen und einem Platz in der globalen Bestenliste.

Spieler können in Saison 5: Tropische Vision außerdem mit zahlreichen Updates und Verbesserungen im Spiel rechnen. Hinzu kommen neue saisonale Herausforderungen, Glücksziehungen, Bundles und weitere Inhalte, die zum Start und im Laufe der Saison im Shop veröffentlicht werden.