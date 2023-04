Call of Duty: Modern Warfare II: Alle Blackcell Battle Pass-Inhalte vorgestellt

In diesem Video zu Call of Duty: Modern Warfare II zeigen wir euch die Inhalte aus dem Blackcell Battle Pass.

Mit der Season 3 zu Call of Duty: Modern Warfare II gibt es einen neuen Battle-Pass, der auf den Namen Blackcell hört. Dieser Battle-Pass kommt erstmalig in zwei verschiedenen Versionen daher.

Wie immer könnt ihr den Battle-Pass via Call of Duty Points kaufen. Das kostet wie üblich 1100 CoD Points. Der Premier Battle-Pass von Blackcell ist im Microsoft Store für 29,99 € verfügbar und bringt eine Vielzahl an Extras mit sich.

Alle Inhalte aus dem Blackcell Battle Pass haben wir für euch im folgenden Video festgehalten:

