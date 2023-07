Call of Duty: Modern Warfare II: Lara Croft als Operator für Season 5 bestätigt

In der nächsten Saison von Call of Duty: Modern Warfare II werdet ihr nicht nur Snoop Dogg auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, sondern auch Lara Croft.

In einem Blogartikel zur nächsten Saison in Activisions Call of Duty: Modern Warfare II erhaltet ihr eine Menge Informationen zu neuen Operatoren. Neben Snoop Dogg wird sich im Laufe der Saison auch Lara Croft als Operator dem Kampf anschließen.

Die ikonische Schatzjägerin wird als Operator Pack zur Mitte der Saison angeboten, wie es heißt. Wann das genau sein wird, steht leider nicht fest.

Ebenfalls noch unbekannt ist, welche Version von Lara Croft als Operator umgesetzt wird. Lara macht in ihrer Spielgeschichte einige Wandlungen durch, bis sie schlussendlich einen Reboot der Serie mit Tomb Raider erhielt.