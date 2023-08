Call of Duty: Modern Warfare III: Beta erscheint zuerst für PlayStation

Die Call of Duty: Modern Warfare III Beta erscheint in diesem Jahr wieder zeitlich exklusiv für PlayStation.

Sony hat bekannt gegeben, dass die Call of Duty: Modern Warfare III Beta zeitlich exklusiv für die PlayStation starten wird. Dabei wurde angemerkt, dass die Beta mindestens fünf Tage früher als auf anderen Plattformen verfügbar sein wird.

Einen exakten Termin zur Call of Duty: Modern Warfare III Beta wurde nicht genannt. Wie aber auch in den Jahren zuvor ist davon auszugehen, dass das erste Beta-Wochenende wieder zeitlich exklusiv für PlayStation abgehalten wird. Während das darauffolgende Wochenende dann auch Xbox- und PC-Spieler in Call of Duty: Modern Warfare III loslegen können.