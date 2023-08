Call of Duty: Modern Warfare III: Erstes Level der Kampagne im Video

Image: Activision Publishing Inc.

Einen Einblick in die Kampagne des Shooters bietet der neueste 10-Minuten-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare III.

Dass man sich bei Call of Duty: Modern Warfare III vorwiegend im Singleplayer-Modus wieder auf eine klassische Kampagne mit jeder Menge Action und Schießereien freuen darf, ist eigentlich klar.

Doch diese Erwartung wurde nun mit einem neuen Trailer untermauert, der im Rahmen der beginnenden Gamescom 2023 veröffentlicht wurde.

In diesem Trailer bekommt ihr einen ausführlichen Einblick in eine der Missionen aus dem neuesten Teil der Franchise.

Außerdem könnt ihr euch ein Interview mit Creative Director David Swenson und Narrative Designer Shelby Carleton von Sledgehammer Games anschauen, in dem ihr einiges über die Neuerungen, wie dem Zombie Modus in der Open World, erfahren könnt.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Eine Vorbestellung ist bereits möglich: