Call of Duty: Modern Warfare III: Inhalte aus Modern Warfare II werden übernommen

In Call of Duty: Modern Warfare III können Spieler zahlreiche Inhalte aus dem Vorgänger mitnehmen, inklusive Waffen und Operatoren.

Wenn Call of Duty: Modern Warfare III am 10. November erscheint, dann können Spieler des Vorgängers Modern Warfare II Inhalte mit in den neuen Shooter nehmen.

Nach dem gestrigen Enthüllungs-Trailer, der Makarov als ultimative Bedrohung in Szene setzte, lieferte der Entwickler weitere Details in einem Artikel.

Spieler können ihre freigeschalteten Operatoren, Waffen, kosmetische Gegenstände, Bundle und sonstige Belohnungen aus Modern Warfare II nach Modern Warfare III übertragen. Eine Ausnahme bilden Inhalte, die in MWIII gar nicht angewendet werden können. Als Beispiel nannte man das taktische Amphibienfahrzeug, ein bestimmtes taktisches oder tödliches Ausrüstungsstück in Spielmodi sowie Kriegsbänder (Musik).

Bei den Waffen dürfte es Spieler freuen, dass ihre freigeschalteten Ballermänner inklusive Blaupausen ebenfalls mit nach Modern Warfare III übernommen werden. Das zählt allerdings nur für Waffen, für die die Freischalt-Herausforderung abgeschlossen worden ist. Wer vorher kein MWII gespielt hat, kann die Basiswaffen auch im Nachfolger freispielen.

Weiterhin verspricht man, dass diese Inhalte mit dem Start von Modern Warfare III Season 01 auch in Call of Duty: Warzone verfügbar sein werden.

Weitere Details zu den Inhalten, die übertragen werden und mögliche Einschränkungen, sind im Artikel nachzulesen.