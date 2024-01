Call of Duty: Modern Warfare III: Vortex-Event mit neuen Belohnungen gestartet

Für das Vortex-Event in Call of Duty: Modern Warfare III wurde Rust und weitere Karten in gruselige Versionen verwandelt.

Auch nach dem Jahreswechsel geht es in Call of Duty: Modern Warfare III heiß her. Die Entwickler beginnen das neue Jahr mit dem Vortex Event.

Bis zum 17. Januar könnt ihr euch 15 „katastrophale“ Belohnungen verdienen, in dem ihr euch in die Flammen des Vortex begebt. Dazu wurden die bekannten Karten Rust, Quarry und Scrapyard eigens für dieses Event angepasst und sind in der dazugehörigen Playlist als Tetanus, Satan’s Quarry und Sporeyard in gruselige Sci-Fi-Versionen zu finden.

Auf den Remix-Karten geht es zwar unheimlich zu, doch findet ihr nur dort eine mächtige Strahlenkanone, die alle Spieler in ihre Finger bekommen wollen.

Darüber hinaus winkt auch eine Bonus-Belohnung in Form eines Waffenskins:

New Vortex Limited Time event is also live in MWIII with a bonus camo as a reward. pic.twitter.com/mGirGWhict — CharlieIntel (@charlieINTEL) January 3, 2024