Call of Duty: Warzone 2.0: Musikvideo zum 50-jährigen Hip-Hop-Jubiläum

Zum 50-jährigen Hip-Hop-Jubiläum wurde von Call of Duty ein Musikvideo mit den virtuellen Abbildern von Snoop Dogg, Nicki Minaj und Co. veröffentlicht.

Eine Block Party von Kool DJ Herc markierte im Jahr 1973 die Geburt des Hip-Hop. 50 Jahre sind seitdem vergangen und mittlerweile tummeln sich einige der größten Stars des Genres in virtueller Form auf den Schlachtfeldern von Call of Duty: Warzone 2.0 und Call of Duty: Modern Warfare II.

Um das 50-jährige Hip-Hop-Jubiläum gebührend zu feiern, wurde von Call of Duty ein Musikvideo mit Spielszenen veröffentlicht, das Snoop Dogg, Nicki Minaj und Co. in Aktion zeigt: