Im Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone 2.0 werden in der nächsten Woche die Ranglistenspiele starten.

Zur Midseason von Call of Duty: Modern Warfare II bringen die Entwickler weitere Neuerungen in den Shooter. Mehr darüber haben wir euch kürzlich erst hier gezeigt. Dazu zählen auch die neuen Ranglistenspiele in Call of Duty: Warzone 2.0.

Ein explosiver Trailer klettert heute die Karriereleiter empor und zeigt euch, was euch in der Rangliste mit seinen einzelnen Divisionen und Belohnungen erwartet, wenn der neue Modus am 10. Mai an den Start geht.