Call of Duty: Warzone 2.0: Neuer Anti-Cheat lässt Schummler halluzinieren

Activisions Anti-Cheat Team kommt auf immer kreativere Methoden, um Cheatern das Leben in Call of Duty: Warzone 2.0 schwieriger zu gestalten. Eines dieser neuen Methoden hat das Team nun vorgestellt.

Die Entwickler in der hauseigenen Anti-Cheat Sparte von Activision namens #TeamRICOCHET haben weiterhin in Call of Duty: Warzone 2.0 viel zu tun.

Nun lassen sie sich immer kreativere Wege einfallen, um Cheatern innerhalb eines Spiels das Leben so richtig schwer zu machen. Neben den typischen Sperrmethoden, die in jedem Multiplayer Spiel gang und gäbe sind, wie etwa einfache herauswerfen und Konto deaktivieren/sperren (gegebenenfalls auch einen IP-Bann), gibt es jetzt eine neue.

Ab sofort wird die Anti-Cheat Engine RICOCHET nur Cheatern Bots anzeigen, die auf den ersten Blick aussehen wie täuschend echte Spieler, die sich im Match befinden. Diese Methode dient dem Team dazu, den Cheater zu beschäftigen, um so Daten über die Cheat-Software zu sammeln, falls sich dieser Verdacht bestätigt. Nach erfolgreicher Informationsverarbeitung und Erfassung der Cheat-Software wird der Cheater aus dem Spiel geworfen und gesperrt.

In der Vergangenheit setzte das Team bereits solche Methoden ein. Zwei dieser Methoden sind, dass man die Cheater entwaffnete oder die anderen Spieler für den Cheater nicht sichtbar sind.