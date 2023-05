NBA-Superstar Kevin Durant ist ab sofort als spielbarer Operator für Call of Duty Modern Warfare II und Call of Duty Warzone 2.0 verfügbar.

Ab sofort dürfen Spieler der Shooter Call of Duty Modern Warfare II und Call of Duty Warzone 2.0 mit NBA-Superstar Kevin Durant in die Schlacht ziehen. Das kostenpflichtige Kevin Durant Operator Bundle ist ab heute für eine limitierte Zeit im Ingame-Store erhältlich.

Mit welchen Fähigkeiten der 13-malige NBA-Allstar und MVP von 2014 auf dem Schlachtfeld glänzen kann, demonstriert er im neuen Trailer zu Call of Duty Modern Warfare II und Call of Duty Warzone 2.0: