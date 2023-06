Call of Duty: Warzone 2.0: Season 4 Hymne stimmt auf Vondel ein

Die offizielle Season 4 Hymne für Call of Duty: Warzone 2.0 stimmt auf die neue Karte Vondel ein.

Oliver Heldens und Spinnin‘ Records kooperieren mit dem Gaming-Publisher Activision, um die neue Saison von Call Of Duty: Warzone 2.0 mit einem brandneuen Dance-Track namens „Sound of Vondel“ zu feiern.

„Sound of Vondel“ ist auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar. Spieler, die in Call of Duty: Warzone Saison 04 auf die neue Karte Vondel springen, können sich den Track auch im Spiel anhören.

„Sound Of Vondel“, inspiriert von Heldens techno-orientiertem Alter Ego HI-LO, ist ein düsteres, treibendes und atmosphärisches Musikstück. Der Track unterstützt jenes Next-Level-Gameplay, das Fans der Call of Duty-Serie weltweit begeistert, in Perfektion.

Als langjähriger Fan und Spieler baut Heldens geschickt Elemente aus dem Spiel ein, darunter die Stimme von Modern Warfare’s Captain Price, einem der beliebtesten Charaktere der Call of Duty-Franchise.

Heldens sagte dazu: „Ich spiele Call of Duty schon so lange ich denken kann. Ich habe sogar einige meiner ersten offiziell veröffentlichten Tracks im Jahr 2013 nach Inspirationen aus dem kultigen Spiel Modern Warfare 2 benannt. Mit dem Activision-Team zusammenzuarbeiten und eine wirklich authentische Musik als offizielle Hymne für die neue Vondel-Karte in Warzone zu kreieren, ist eine große Ehre für mich!“

Der Track entführt die Spieler in die Klangwelt von Vondel, einem historischen Bezirk innerhalb einer größeren Metropole, die auf einem ausgedehnten Flussnetzwerk errichtet wurde. Das Hafenviertel einer europäischen Barockstadt, in dem sich Jahrhunderte alter Geschichte mit modernen architektonischen Entwicklungen vermischen.

Diese mittelgroße Karte ist bereit für Wiederauferstehung (Resurgence), DMZ und Lockdown-LTM zum Start, sowie für das normale Battle Royale Im Zuge der Saison.

Michelle Bresaw, VP und Head of Live Services bei Activision, kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit Oliver Heldens war ein extrem spannendes Projekt für uns. Mit dem Start von Vondel wollten wir das barocke Gefühl unserer neuen mittelgroßen Warzone-Karte durch einen bekannten europäischen Export, EDM, einfangen. Die Vermählung eines globalen DJs mit der Call of Duty-Franchise ist eine Feier dessen, was möglich ist, wenn die Spiele- und Musikindustrie aufeinandertreffen.“

Call of Duty: Warzone Saison 04 ist ab sofort auf allen verfügbaren Plattformen erhältlich.