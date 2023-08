Call of Duty: Warzone 2.0: Lara Croft bald als Operator verfügbar

Nachdem in Season 5 bereits die beiden Hip-Hop-Stars Snoop Dogg und Nicki Minaj auf den Schlachtfeldern von Call of Duty: Warzone 2.0 und Call of Duty: Modern Warfare II aufschlugen, stehen schon die nächsten bekannten Gesichter für den Kampfeinsatz bereit.

So wird am 8. September ein kostenpflichtiges Tracer Pack zu Tomb Raider-Heldin Lara Croft veröffentlicht.

Neben der legendären Grabräuberin als Operator erhalten Käufer Blaupausen für eine Ice Axe-Nahkampfwaffe, eine Mythic Defender-SMG und die Mach-5-Doppelpistolen sowie einen Fahrzeug-Skin, einen Ladebildschirm, einen Sticker und ein Emblem.

Schon heute erscheint zudem ein Tracer Pack mit dem britischen Rapper 21 Savage als Operator. Zu einem späteren Zeitpunkt im September soll dazu noch der aus Call of Duty: Modern Warfare bekannte Charakter Mace dazustoßen.

Time for the ultimate expert in the field and legendary adventurer Lara Croft 🔎💥 @tombraider pic.twitter.com/bvq2P7AXGq

— Call of Duty (@CallofDuty) August 28, 2023