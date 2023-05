Die dritte Saison in Call of Duty: Modern Warfare II und Cal of Duty: Warzone 2.0 geht mit dem Reloaded Update weiter.

Activision hat das bevorstehende Saison-Update für den 10. Mai angekündigt. Neuen Herausforderungen für Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 sollen dabei für reichlich Abwechslung sorgen.

Season 03 Reloaded führt Raid Episode 03 ein, in der die Spieler die Möglichkeit haben, den Operator Alex freizuschalten. Alex wird so für den Online-Modus in Modern Warfare II als auch in Warzone 2.0 spielbar.

Albron Hatchery heißt die neue 6vs6 Mehrspielerkarte, welche eine mittlere Größe erhält. Der zwölf Jahre alte Spielmodus „Faceoff“ wird ebenfalls mit hinzugefügt, welcher für 3vs3-Spieler-Matches ausgelegt ist.

Die „Große Infektion“ führt die neue Saison ebenfalls mit ein. Zusammen mit anderen Spielern müsst ihr euch hier auf größeren Karten gegen infizierte Horden verteidigen. „Plunder“-Modus kehrt ebenfalls zurück.

Warzone 2.0 erhält in diesem Saison-Update eine Erweiterung für den DMZ-Modus. In diesem wird es saisonale Belohnungen geben als auch eigene Erfolge und ein Ranglistensystem wird mit integriert.

Der Battle Royale Modus wird indes mit weiteren Werkzeugen ausgestattet. Mit dem „Vergünstigungspaket“ können Spieler ihre Loadouts schneller erhalten. Die „einsetzbare Kaufstation“ sorgt für einen direkten Nachschubpunkt auf dem Feld und das „Gulag Einreise Kit“ ermöglicht nach einer Niederlage einen erneuten Antritt im Kampf um den Wiedereinzug in das Spiel.

Weiter geht es mit dem NBA All-Star Spieler Kevin Durant, der einen eigenen Operator erhält, wie wir bereits berichtet haben. Der Spieler trägt in der NBA den Spitznamen „Slim Reaper„, diesen wird er auch in Call of Duty tragen und über eigene Waffenbaupläne sowie eigens entworfene Skins verfügen.

Neben diversen Bugfixes, wozu ihr euch hier die Patch-Notes anschauen könnt, finden auch neue kosmetische Pakete ihren Weg in den In-Game-Store. Darunter unter anderem das „Call of Duty League 2023 Meisterschaftspaket“.

Call of Duty: Modern Warfare II ist ab 79,99 Euro für die Xbox erhältlich. Warzone 2.0 kann kostenlos heruntergeladen werden.