Mit dem Erfolg von Hogwarts Legacy rechnete in diesem Ausmaß keiner. Laut Warner Bros. beziffern sich die Verkäufe mittlerweile auf über 12 Millionen Spiele, für einen Gesamtumsatz von 850 Millionen US-Dollar.

Damit steht das Spiel mit seinem Erfolg sogar noch vor Größen wie FIFA 23 oder Fortnite. Analysten stellen passend zum Ende des ersten Quartals 2023 eine Statistik auf, um jeweils die erfolgreichsten Marken der Absatzmärkte aufzuschlüsseln.

Dabei konzentrierte man sich zum einen auf den amerikanischen, sowohl als auch den britischen Markt.

Im ersten Quartal 2023 kam Hogwarts Legacy in England nicht direkt an die Spitze. Einzig die Fußballgröße FIFA 23 erzielte mehr Erfolge im Bereich der Konsolen. Allerdings ist das auch der einzige Ort, indem sich das Open-World-Spiel geschlagen geben muss, denn die restlichen Märkte führte Hogwarts Legacy an.

Das Team um die Auswertung gab dabei mit an, dass sich Hogwarts Legacy dabei besser in den USA verkaufte als in Großbritannien. Was verwunderlich ist, denn andere Produkte aus dem Franchise Harry Potter erzielten am britischen Markt stets höhere Zahlen, als in anderen Ländern.

Die Statistik beruht neben den Verkäufen auch auf den Ergebnissen der angegebenen In-Games Verkäufe, wie den V-Bucks in Fortnite, oder dem Ultimate-Team Modus in FIFA 23.

Erste Quartal 2023 PC Spiele (USA)

Hogwarts Legacy Sons of the Forest Valorant Dead Space (2023 Remake) The Sims 4 League of Legends ROBLOX Call of Duty: Modern Warfare II / Warzone 2.0 Fortnite Destiny 2

Erste Quartal 2023 PlayStation und Xbox (USA)

Hogwarts Legacy NBA 2K23 Fortnite Madden NFL 23 FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II / Warzone 2.0 Destiny 2 Grand Theft Auto 5 Apex Legends Dead Space (2023 Remake)

Erste Quartal 2023 PC Spiele (England)

Hogwarts Legacy Valorant Sons of the Forest FIFA 23 League of Legends The Sims 4 ROBLOX Dead Space (2023 Remake) Fortnite Call of Duty: Modern Warfare II / Warzone 2.0

Erste Quartal 2023 PlayStation und Xbox (England)

FIFA 23 Hogwarts Legacy Fortnite Call of Duty: Modern Warfare II / Warzone 2.0 Grand Theft Auto 5 Destiny 2 God of War: Ragnarök NBA 2K23 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Dead Space (2023 Remake)

Gemessen an den bisherigen Verkäufen, fehlen allerdings die Hogwarts Legacy-Verkäufe der Last-Gen-Konsolen, auf denen das Spiel heute veröffentlicht wird.

Der Siegeszug von Warner Bros. und Hogwarts Legacy ist also noch nicht vorbei, denn der Markt der Last-Gen-Besitzer ist noch einmal um ein Vielfaches größer ist als der Markt von PlayStation 5 oder Xbox Series X/S. Somit werden die Zahlen weiter steigen. Unter Umständen kann Hogwarts Legacy sich so sogar weit mehr in diesem Jahr verkaufen, als etwa ein Call of Duty oder FIFA.

Hogwarts Legacy wird heute zu 69,99 Euro für die Xbox One veröffentlicht. Für die Xbox Series X/S kann man es ab 74,99 Euro kaufen.