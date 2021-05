Call of Duty: Warzone: World Series of Warzone-Turnier angekündigt

Für Call of Duty: Warzone startet diese Woche das Turnier World Series of Warzone mit 300.000 Dollar Preisgeldern.

Activision veranstaltet die World Series of Warzone und versammelt dazu bekannte Streamer.

In vier Turnieren kämpfen die Teilnehmer in Call of Duty: Warzone um Preisgelder von insgesamt 300.000 US-Dollar.

Das erste Turnier startet bereits am 23. Mai mit Spielern aus Nordamerika. In einer benutzerdefinierten Lobby treten 50 Trio-Squads in sechs Matches gegeneinander an und verdienen Punkte, die auf den Kills und der Gesamtplatzierung ihrer Squads basieren.

Die Leistung der 50 Trio-Squads entscheidet über ihren Anteil an 200.000 $.

Beim sogenannten Captain’s Cup werden dann weitere 100.000 Dollar ausgeschüttet

Schaut euch zum Wettbewerb den folgenden Trailer an und erfahrt weitere Details auf der offiziellen Seite.